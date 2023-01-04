Удень окупанти гатили по Нікопольщині: тяжко поранено чоловіка, пошкоджено до 20 осель
Удень 4 січня російські загарбники обстріляли територію Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок цього чоловік отримав важке поранення грудної клітини
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю", - пише пресслужба.
Повідомляється, що одна людина отримала поранення. 64-річний чоловік з важкими ураженнями грудної клітини перебуває в лікарні.
Внаслідок обстрілу рашистів 20 осель мирних жителів Дніпропетровщини понівечені.
Також російські снаряди спричинили займання приватної домівки. Пожежу уже приборкали.
Наслідки атаки ворога уточнюють.
- У ніч на 2 січня окупанти завдали чотири удари по Нікополю та Марганцю. Відомо про влучання понад 20 снарядів з важкої артилерії.
- У ніч на 3 січня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "ураганів" і важкої артилерії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 41.43Продаж 42.52
- Актуальне
- Важливе