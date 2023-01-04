Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю", - пише пресслужба.

Повідомляється, що одна людина отримала поранення. 64-річний чоловік з важкими ураженнями грудної клітини перебуває в лікарні.

Внаслідок обстрілу рашистів 20 осель мирних жителів Дніпропетровщини понівечені.

Також російські снаряди спричинили займання приватної домівки. Пожежу уже приборкали.

Наслідки атаки ворога уточнюють.

У ніч на 2 січня окупанти завдали чотири удари по Нікополю та Марганцю. Відомо про влучання понад 20 снарядів з важкої артилерії.

У ніч на 3 січня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "ураганів" і важкої артилерії.