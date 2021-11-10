Окупанти відкрили пункт пропуску у Станиці Луганській для виїзду з ОРЛО
Окупаційна адміністрація Луганська з 11 листопада відкрила для виїзду з окупованої території пропускний пункт "Станиця Луганська" з підконтрольного їм боку
Про це повідомляє "Донбас. Реалії".
З 11 листопада контрольний пункт в’їзду-виїзду можна перетнути без спецдозволу, але лише один раз на місяць.
З окупованої частини Луганської області виїхати можна людям, які мають прописку на території, що підконтрольна Україні. Перетнути блокпост можна лише раз на місяць, незалежно від мети поїздки.
Потрапити назад можна лише з дозволу за умови наявності особи у списках, які формує "робоча група". У цьому випадку окупанти не перевіряють прописку.
Підстави для в’їзду на окуповану територію такі: лікування, навчання, догляд за близькими родичами чи їхній похорон. Є винятки, які розглядають індивідуально.
Для в'їзду у так звану ДНР потрібен дозвіл "міжвідомчого штабу" бойовиків, а підстави для включення у список такі ж, як і в "ЛНР".
Усі заявки на перетин КПВВ розглядаються не менше 14 робочих днів.
На лінії розмежування перевіряють температуру, симптоми ГРВІ або ПЛР-тест. Якщо тесту на коронавірус немає, необхідно пройти самоізоляцію.
З території, підконтрольноїтерористичній організації "ДНР", виїзд залишається заблокованим.
- Нагадаємо, з 10 жовтня 2021 року окупанти заблокували роботу КПВВ у Станиці Луганській у зв’язку з поширенням коронавірусу. Тоді спецпредставник ЄС Гілмор заявив, що окупанти повинні відкрити КПВВ, а коронавірус не може бути приводом для закриття пунктів пропуску на лінії розмежування.
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