Окупанти відпустили з полону заступника голови громади в Сумській області

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



У суботу, 1 квітня, російські загарбники заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексія Шибаєва захопили в полон на ворожому блокпосту біля села Пересепки. У неділю, 3 квітня, його звільнили, він перебуває з бійцями тероборони.

"Шибаєв Олексій Михайлович, заступник голови Новослобідської громади живий! Зараз він разом з бійцями тероборони Білопілля", – пише Живицький.

3 квітня також стало відомо, що окупанти відпустили викраденого міського голову Берислава, Херсонської області Олександра Шаповалова.