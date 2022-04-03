Окупанти відпустили з полону заступника голови громади в Сумській області
Олексія Шибаєва захопили в полон під час того, як він супроводжував гуманітарну колону. Сьогодні, 3 квітня, його звільнили, він перебуває з бійцями тероборони
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
У суботу, 1 квітня, російські загарбники заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексія Шибаєва захопили в полон на ворожому блокпосту біля села Пересепки. У неділю, 3 квітня, його звільнили, він перебуває з бійцями тероборони.
"Шибаєв Олексій Михайлович, заступник голови Новослобідської громади живий! Зараз він разом з бійцями тероборони Білопілля", – пише Живицький.
- 3 квітня також стало відомо, що окупанти відпустили викраденого міського голову Берислава, Херсонської області Олександра Шаповалова.
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