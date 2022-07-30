Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти викрадають і катують працівників Запорізькій АЕС. Персонал, який обслуговує енергетичні об’єкти такого рівня, повинен зосереджено думати про безпеку. Окупанти нехтують правилами пожежної та радіаційної безпеки. Мешканці міста та працівники ЗАЕС становлять загрозу будуванню "русского міра" в Енергодарі. За неофіційною інформацією, зараз у підвалах перебувають близько 100 проукраїнськи налаштованих людей", - наголосив Орлов.

Захоплення росіянами Запорізької АЕС і розміщення там військових підрозділів є проявом ядерного тероризму, що становить проблему не лише для України, а й для всього світу

У захопленому росіянами Енергодарі у Запорізькій області сталися вибухи поблизу готелю, де оселилися окупанти

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