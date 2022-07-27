Ядерний тероризм і проблема для всього світу. Очільник Міненергетики про захоплення росіянами ЗАЕС

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі з європейськими колегами заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Я привернув увагу (міністрів - ред.) до Запорізької АЕС. Це найбільша українська атомна станція, яка все ще окупована росіянами. Те, що вони там роблять, як вони захопили цю станцію, — це ядерний тероризм. Ми маємо подумати про це. Якщо у 21-му столітті одна країна може поводитися як агресор, і це стосується ядерної безпеки, — це питання не лише між Україною і Росією, — це питання для усього світу", - сказав український урядовець.

Своєю чергою єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зауважила, що Єврокомісія постійно працює з групою регуляторів у сфері ядерної безпеки, а також із МАГАТЕ, щоб забезпечити ядерну безпеку в Україні.