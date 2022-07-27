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Ядерний тероризм і проблема для всього світу. Очільник Міненергетики про захоплення росіянами ЗАЕС

27 липня, 2022 середа
00:01
війна з Росією Герман Галущенко

Захоплення росіянами Запорізької АЕС і розміщення там військових підрозділів є проявом ядерного тероризму, що становить проблему не лише для України, а й для всього світу

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі з європейськими колегами заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Я привернув увагу (міністрів - ред.) до Запорізької АЕС. Це найбільша українська атомна станція, яка все ще окупована росіянами. Те, що вони там роблять, як вони захопили цю станцію, — це ядерний тероризм. Ми маємо подумати про це. Якщо у 21-му столітті одна країна може поводитися як агресор, і це стосується ядерної безпеки, — це питання не лише між Україною і Росією, — це питання для усього світу", - сказав український урядовець.

Своєю чергою єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зауважила, що Єврокомісія постійно працює з групою регуляторів у сфері ядерної безпеки, а також із МАГАТЕ, щоб забезпечити ядерну безпеку в Україні.

"Це залишається нашим пріоритетом. Ми не маємо забувати про російську безвідповідальну поведінку у цьому сенсі, про порушення міжнародного законодавства", - наголосила вона.

  • 20 липня Енергоатом заявляв, що окупанти хочуть загнати до енергоблоків ЗАЕС військову техніку, аби уберегтися від ударів ЗСУ.
  • На тимчасово окупованій ЗАЕС російські військові викрадають працівників і ховаються від ЗСУ в підвалі.
  • 18 липня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС ліквідували та поранили російських загарбників.
  • 5 липня ЗСУ розповіли, що більшість персоналу Запорізької атомної електростанції, розташованої в тимчасово захопленому Енергодарі, відмовляється співпрацювати з РФ, тому росіяни звозять на станцію робітників Росенергоатому.

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Запоріжжя
окупанти
Енергодар
ядерна небезпека
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