Окупанти викрали баржу, яка перевозила кавуни з Херсонщини до Києва
Росіяни викрали знамениту баржу, яка перевозила продовольство до столиці
Про це повідомляє місцеве видання Міст.
Баржу переганяють ймовірно в район Антонівського мосту.
Баржа, на якій перевозили кавуни, належить компанії "Нібулон", власником якої був нещодавно загиблий внаслідок російського обстрілу Олексій Вадатурський.
- 1 серпня російські окупанти захопили приміщення Державного аграрно-економічного університету в Херсоні.
- У Херсонській ОВА повідомили, що окупанти ходять по будинках місцевих і перевдягаються у цивільне, щоб утекти з фронту.
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