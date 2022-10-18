Окупанти викрали двох працівників ЗАЕС, – Енергоатом
Російські окупанти знову викрали двох працівників Запорізької АЕС та вивезли в невідомому напрямку
Про це повідомила пресслужба Енергоатома.
Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.
Згідно з інформацією, йдеться про начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.
Компанія звернулася до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаеля Ґроссі та світової спільноти з закликом задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.
- 15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.
- 26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.
- 30 вересня Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка повідомив, що окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом, щоб і надалі працювати на станції.
- Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.
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