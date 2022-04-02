Окупанти викрали заступника голови громади в Сумській області

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, Шибаєв перебуває в полоні російських військових з 1 квітня 2022 року. Затримали чоловіка, коли той супроводжував гуманітарний вантаж.

"Його схопили на ворожому блокпосту біля села Пересепки... Олексій супроводжував гуманітарний вантаж", – йдеться в повідомленні.

У суботу, 2 квітня, стало відомо, що на Херсонщині російські військові викрали міського голову Таврійська Миколу Різака.

У Мелітополі 1 квітня окупанти викрали трьох директорів шкіл і "ухвалили" навчати дітей у місті за російськими програмами.