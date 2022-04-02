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Головна війна з Росією Окупанти викрали заступника голови громади в Сумській області

Окупанти викрали заступника голови громади в Сумській області

2 квітня, 2022 субота
13:49
війна з Росією окупанти

Російські окупанти в Сумській області викрали заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексія Шибаєва

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, Шибаєв перебуває в полоні російських військових з 1 квітня 2022 року. Затримали чоловіка, коли той супроводжував гуманітарний вантаж.

"Його схопили на ворожому блокпосту біля села Пересепки... Олексій супроводжував гуманітарний вантаж", – йдеться в повідомленні. 

  • У суботу, 2 квітня, стало відомо, що на Херсонщині російські військові викрали міського голову Таврійська Миколу Різака.
  • У Мелітополі 1 квітня окупанти викрали трьох директорів шкіл і "ухвалили" навчати дітей у місті за російськими програмами.

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викрадення
Сумська область
окупанти
війна новини
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