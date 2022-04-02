Окупанти викрали заступника голови громади в Сумській області
Російські окупанти в Сумській області викрали заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексія Шибаєва
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, Шибаєв перебуває в полоні російських військових з 1 квітня 2022 року. Затримали чоловіка, коли той супроводжував гуманітарний вантаж.
"Його схопили на ворожому блокпосту біля села Пересепки... Олексій супроводжував гуманітарний вантаж", – йдеться в повідомленні.
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