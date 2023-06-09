Окупанти вимагають гроші з волонтерів, які намагаються евакуювати жителів лівобережної Херсонщини
На Херсонщині російські окупанти вимагають гроші з волонтерів, які намагаються евакуювати місцевих жителів лівого берега
Про це 9 червня повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Михайло Гриб у телемарафоні.
Посадовець відповідав на питання журналістки про те, що волонтери готові забрати людей з окупованого міста Олешки, але росіяни вимагають за це гроші.
"Я підтверджую цю інформацію. На жаль, у ДСНС немає можливості [туди дістатися - ред.] - нас зразу обстріляють. Волонтери нам доповідають, що проходять, але проходять саме за такою схемою", - заявив Гриб.
Також він додав, що ДСНС контролює всю ситуацію і надають допомогу місцевим жителям.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- 9 червня СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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