Про це 9 червня повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Михайло Гриб у телемарафоні.

Посадовець відповідав на питання журналістки про те, що волонтери готові забрати людей з окупованого міста Олешки, але росіяни вимагають за це гроші.

"Я підтверджую цю інформацію. На жаль, у ДСНС немає можливості [туди дістатися - ред.] - нас зразу обстріляють. Волонтери нам доповідають, що проходять, але проходять саме за такою схемою", - заявив Гриб.

Також він додав, що ДСНС контролює всю ситуацію і надають допомогу місцевим жителям.