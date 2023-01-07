Окупанти вивезли 300 дітей з Луганщини та Донеччини "на лікування" до Москви, - ОВА

Про це поінформувала Луганська ОВА в телеграмі.

Зазначається, що тільки за даними очільників російської столиці, до Москви відправлено 300 дітей з тимчасово окупованих територій Луганщини й Донеччини: "важко уявити, скільки дітей з нашого регіону під приводом госпіталізації депортовано в інші населені пункти РФ".

В адміністрації нагадали, що восени 2022 року виїзні бригади російських медиків проводили огляди дітей практично в кожному місті Луганщини, іноді вчителі брали кошти з дітей за отриману можливість обстеження. 300 з цих дівчат і хлопців відправили до московських медзакладів, нібито у них виявили "серйозні травми", а лікарі на місці надали їм першу медичну допомогу.

"А потім пацієнтів за допомоги спецтранспорту чи санітарної авіації доставили до Москви, де вони продовжили проходити лікування та реабілітацію. До приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій тяжкий стан", - мовиться в тексті пресслужби ОВА.

Нагадаємо,12 жовтня 2022 року міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські військові вивезли українських дітей з окупованого Енергодара на тимчасово непідконтрольну територію Криму.

Центр національного спротиву також інформував, що російські окупанти масово вивозять українських дітей на новорічні свята до Москви, Ростова та інших великих міст РФ. З Горлівки загарбники вивезли 414 дітей до Ростовської області на "святкові заходи".

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