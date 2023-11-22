Окупанти вивезли дітей з психоневрологічного будинку-інтернату на Херсонщині до Пензи, - ЦНС
Російські загарбники вивезли дітей з психоневрологічного будинку-інтернату на тимчасово окупованій території Херсонської області до пансіону в російській Пензі
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни продовжують депортувати українських підлітків, зокрема з пансіонату на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
За даними нацспротиву, росіяни вивезли дітей з психоневрологічного будинку Херсонщини до пансіону "Дім Вероніки" у російському місті Пенза.
Зазначається, що переїзд українських дітей курувала уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка перебуває в міжнародному розшуку саме за політику геноциду.
ЦНС зауважує, що в інтернатах перебувають не лише сироти, у багатьох дітей є батьки або опікуни. Натомість у більшості випадків дітей вивозять без згоди й попри наявність у цих підлітків родичів у вільній Україні.
- Станом на ранок середи 22 листопада у 23 населених пунктах Херсонської області, які щоденно потерпають від атак РФ, залишаються ще понад 200 дітей.
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