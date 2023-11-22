Окупанти вивезли дітей з психоневрологічного будинку-інтернату на Херсонщині до Пензи, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують депортувати українських підлітків, зокрема з пансіонату на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

За даними нацспротиву, росіяни вивезли дітей з психоневрологічного будинку Херсонщини до пансіону "Дім Вероніки" у російському місті Пенза.

Зазначається, що переїзд українських дітей курувала уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка перебуває в міжнародному розшуку саме за політику геноциду.

ЦНС зауважує, що в інтернатах перебувають не лише сироти, у багатьох дітей є батьки або опікуни. Натомість у більшості випадків дітей вивозять без згоди й попри наявність у цих підлітків родичів у вільній Україні.