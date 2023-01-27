Про це інформує Центр національного спротиву.

Родини так званого другого армійського корпусу, це мобілізовані з тимчасово окупованих районів Луганської області, почали вивозити до Росії.

Відомо, що сім'ям українських мобілізованих обіцяють житло у віддалених районах країни та пільги. Також, діти військових ворога мають право навчатися у російських Вищих навчальних закладах безкоштовно. Таким чином рашисти "мотивують" українців на тимчасово окупованих територіях йти воювати проти власної країни та ЗСУ.

Крім того, з РФ до населених пунктів Луганської області, підконтрольних окупаційній владі, завозять росіян.

"Така міграція має ще й на меті змінити демографічний склад регіону", - наголосили у відомстві.

Також у Генштабі звітували, що на тимчасово окупованих територіях Криму Росія готується до прихованої мобілізації місцевих жителів.

Заступниця міністра оборони України розповіла, що рашисти на тимчасово загарбаних територіях продовжують примусову мобілізацію чоловіків до російського війська. Крім того, окупанти знущаються та б'ють українців у їхньої армії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb