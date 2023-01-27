Окупанти вивозять до РФ родини мобілізованих із Луганщини, а в регіон завозять росіян, - Центр нацспротиву
Мобілізовані військові армії ворога із Луганщини вивозять родини до РФ з тимчасово окупованих територій, водночас окупанти завозять росіян
Про це інформує Центр національного спротиву.
Родини так званого другого армійського корпусу, це мобілізовані з тимчасово окупованих районів Луганської області, почали вивозити до Росії.
Відомо, що сім'ям українських мобілізованих обіцяють житло у віддалених районах країни та пільги. Також, діти військових ворога мають право навчатися у російських Вищих навчальних закладах безкоштовно. Таким чином рашисти "мотивують" українців на тимчасово окупованих територіях йти воювати проти власної країни та ЗСУ.
Крім того, з РФ до населених пунктів Луганської області, підконтрольних окупаційній владі, завозять росіян.
"Така міграція має ще й на меті змінити демографічний склад регіону", - наголосили у відомстві.
- Також у Генштабі звітували, що на тимчасово окупованих територіях Криму Росія готується до прихованої мобілізації місцевих жителів.
- Заступниця міністра оборони України розповіла, що рашисти на тимчасово загарбаних територіях продовжують примусову мобілізацію чоловіків до російського війська. Крім того, окупанти знущаються та б'ють українців у їхньої армії.
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