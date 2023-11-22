Окупанти вивозять із лівобережжя Херсонщини цінні речі та документацію, – голова облради
Росіяни вивозять із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини цінні речі та документацію. Це пов'язано із посиленням бойових дій у регіоні
Про це "Радіо Свобода" розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.
"Цінні речі вивезти намагаються, документацію, яку вони там заводили під час окупації. Десь була команда на ротацію, десь була команда на виїзд і колаборантів – тих, хто підтримував окупаційну владу. Тому, знаєте, ситуація там така збуджена, вона перебуває в такій вибухонебезпечній фазі", – сказав він.
Водночас гуманітарну ситуацію на ТОТ Херсонщини чиновник назвав страшною, насамперед через високі ціни на продукти.
Крім того, за його словами, російські війська нищать населені пункти області обстрілами, намагаючись звинуватити в цьому ЗСУ.
- ЗСУ 11 листопада 2022 року увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією. Загарбники ж утекли на лівобережну частину області.
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