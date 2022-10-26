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Головна війна з Росією Окупанти визнали, що рух вантажівок Кримським мостом буде заблоковано до грудня

Окупанти визнали, що рух вантажівок Кримським мостом буде заблоковано до грудня

26 жовтня, 2022 середа
14:37
війна з Росією Кримський міст

Російські окупанти планують відновити рух пошкодженим Кримським мостом не раніше грудня 2022 року

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

За даними мінтрансу РФ вантажний транспорт зможе пересуватися автомобільною частиною Кримського мосту не раніше 1 грудня.

Наразі окупанти ухвалили рішення обмежити перевезення вантажів навіть поромною переправою Керченською протокою через великий час очікування для навантаження фур, що прямують з Краснодарського краю РФ до порту в Керчі. 

Також визначено списки пріоритетних вантажів, які переправлятимуть насамперед. Решта видів вантажів пропонують доставляти альтернативним наземним маршрутом з російського Таганрога через окупований Джанкой та перевантажувати товари на залізничний транспорт.

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Росія
Крим
окуповані території
Керченський міст
Кримський міст
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