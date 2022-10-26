Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними мінтрансу РФ вантажний транспорт зможе пересуватися автомобільною частиною Кримського мосту не раніше 1 грудня.

Наразі окупанти ухвалили рішення обмежити перевезення вантажів навіть поромною переправою Керченською протокою через великий час очікування для навантаження фур, що прямують з Краснодарського краю РФ до порту в Керчі.

Також визначено списки пріоритетних вантажів, які переправлятимуть насамперед. Решта видів вантажів пропонують доставляти альтернативним наземним маршрутом з російського Таганрога через окупований Джанкой та перевантажувати товари на залізничний транспорт.

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