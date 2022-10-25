Перевага військовій техніці. У Росії обмежили рух вантажівок до Керченської поромної переправи
У Краснодарському краї частково обмежать проїзд вантажного транспорту до Керченської поромної переправи
У Краснодарському краї частково обмежать проїзд вантажного транспорту до Керченської поромної переправи
Про це повідомляє РБК.
З 00:00 27 жовтня вводиться обмеження на в'їзд та пересування територією Краснодарського краю вантажівок, що прямують у напрямку Кримського півострова через Керченську поромну переправу.
Винятки становлять:
- вантажі військового призначення, спеціальні вантажі, фармацевтична продукція, а також техніка, яка потрібна для відновлення інфраструктури;
- товари, що швидко псуються, окремі види соціально значущих продовольчих і непродовольчих товарів першої необхідності.
Для решти вантажного транспорту можливістю проїхати на Кримський півострів стане альтернативний сухопутний маршрут – від Таганрога у Ростовській області до Джанкоя у Криму. Мінтранспорту Кубані узгодять із органами виконавчої влади Ростовської області та організують "зелений коридор".
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.
- 9 жовтня окупаційна влада визнала, що Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів. Згодом відновили рух автобусів та частково вантажівок.
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