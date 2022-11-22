Окупанти влучили в 12 місць у Херсоні: троє людей загинули

Про це інформує "Суспільне" з посиланням на начальнику цивільного захисту Херсонської міськради Олександру Лещенка.

"22 листопада станом на 15:30 російські окупанти влучили в 12 місць у Херсоні. Три людини загинули", - розповів Лещенко.

Раніше голова ОВА Ярослав Янушевич в етері загальнонаціонального марафону повідомив, станом на ранок 22 листопада, про двох загиблих і сімох поранених внаслідок обстрілів російськими військами у Херсоні: 61-річна жінка, яка отримала вибухову черепно-мозкову травму та поранення обох гомілок та 37 річний чоловік з травмою шиї та пошкодження судин. Він стояв на балконі, коли снаряд влучив у квартиру.

Окупанти вдень 21 листопада обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є загиблий.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

21 листопада російські окупанти влучили у квартиру в нещодавно звільненому Херсоні.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко висловився щодо влучань російського снаряда в квартиру в Херсоні.

Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив, обстріли Херсона все більше нагадують удари по Миколаєву.

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