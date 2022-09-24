Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину, є двоє поранених, понад 2 тис. сімей без світла
У ніч на 24 вересня російська армія обстрілювала дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Під ворожі удари з "градів" і "ураганів" потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади Нікопольського району області.
У Марганці внаслідок обстрілу поранено двоє людей - 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обох госпіталізували, жінка наразі перебуває в тяжкому стані.
Також від влучань російських снарядів пошкоджено понад 20 приватних і багатоповерхових будинків, до 10-ти господарських споруд, хлібзавод і кілька установ. Спалахнули кілька автівок. Понад 2 тис. сімей у Марганці нині лишилися без світла. Аварійні бригади вже працюють.
У Червоногригорівській громаді постраждалих немає.
- 24 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що чоловіків призовного віку, які отримали на тимчасово окупованих територіях паспорт громадянина РФ, мобілізують до російської армії.
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