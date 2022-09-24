Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Під ворожі удари з "градів" і "ураганів" потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади Нікопольського району області.

У Марганці внаслідок обстрілу поранено двоє людей - 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обох госпіталізували, жінка наразі перебуває в тяжкому стані.

Також від влучань російських снарядів пошкоджено понад 20 приватних і багатоповерхових будинків, до 10-ти господарських споруд, хлібзавод і кілька установ. Спалахнули кілька автівок. Понад 2 тис. сімей у Марганці нині лишилися без світла. Аварійні бригади вже працюють.

У Червоногригорівській громаді постраждалих немає.

24 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що чоловіків призовного віку, які отримали на тимчасово окупованих територіях паспорт громадянина РФ, мобілізують до російської армії.