Окупанти втікають навіть з тих міст Луганщини, які захопили ще у 2014 році, - Гайдай
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині станом на ранок 11 вересня
Як повідомив Гайдай, зараз тривають запеклі бої в районах Ізюма та Лимана.
"Є інформація, що окупаційна влада виїжджає навіть з міст, окупованих в 2014 році. Чекаємо на деокупацію Луганщини. Над Кремінною майорить синьо-жовтий прапор, його встановили наші партизани. Найперші завдання- пошук колаборантів, розмінування та шляхи вирішення проблем щодо опалювального періоду, бо окупанти не зробили нічого за ці місяці", - розповів голова Луганської ОВА.
- Нагадаємо, вчора 10 вересня, Гайдай повідомив, що українські захисники перебувають на околицях Лисичанська Луганської області, а загарбники масово залишають населений пункт
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