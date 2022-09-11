Окупанти втікають навіть з тих міст Луганщини, які захопили ще у 2014 році, - Гайдай

Як повідомив Гайдай, зараз тривають запеклі бої в районах Ізюма та Лимана.

"Є інформація, що окупаційна влада виїжджає навіть з міст, окупованих в 2014 році. Чекаємо на деокупацію Луганщини. Над Кремінною майорить синьо-жовтий прапор, його встановили наші партизани. Найперші завдання- пошук колаборантів, розмінування та шляхи вирішення проблем щодо опалювального періоду, бо окупанти не зробили нічого за ці місяці", - розповів голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, вчора 10 вересня, Гайдай повідомив, що українські захисники перебувають на околицях Лисичанська Луганської області, а загарбники масово залишають населений пункт

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb