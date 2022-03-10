Окупанти вторглися на об'єкти газотранспортної системи, є загроза постачанню газу до Європи, – Оператор ГТС

Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.



"ОГТСУ повідомляє про спроби російських військових та озброєних угруповань "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп'янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об'єктів ГТС", – йдеться в повідомленні.



Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.



Про надзвичайну ситуацію та загрозу компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також "Газпром". Оператор ГТС вимагає від окупантів негайно залишити території компресорних станцій та припинити будь-які спроби впливати на роботу ГТС.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня російсько-окупаційні війська обстріляли місто Чернігів. Місцеві жителі залишилися без опалення і газу.