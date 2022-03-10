Окупанти вторглися на об'єкти газотранспортної системи, є загроза постачанню газу до Європи, – Оператор ГТС
Окупанти намагаються втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи. Існує загроза транспортуванню газу в Україні та Європі
Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.
"ОГТСУ повідомляє про спроби російських військових та озброєних угруповань "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп'янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об'єктів ГТС", – йдеться в повідомленні.
Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.
Про надзвичайну ситуацію та загрозу компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також "Газпром". Оператор ГТС вимагає від окупантів негайно залишити території компресорних станцій та припинити будь-які спроби впливати на роботу ГТС.
- Нагадаємо, в ніч на 10 березня російсько-окупаційні війська обстріляли місто Чернігів. Місцеві жителі залишилися без опалення і газу.
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