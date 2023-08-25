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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Окупанти вже розуміють недоцільність своїх військових обʼєктів у Криму, - Гуменюк

25 серпня, 2023 п'ятниця
15:22
Війна з Росією

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти в Криму вже зрозуміли, що вся їхня військова інфраструктура на півострові буде знищена

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз говорити багато про вдалі дії ГУР МО України дуже небезпечно. Краще почекати більше інформації від нашої розвідки. Проте, хочу наголосити, що основний посил про те, що ми будемо у Криму до серпня виконаний. Зараз важливо усвідомлювати, що в російських військ на півострові Крим зʼявилось розуміння недоцільності тих споруд, які вони так довго будували. Також їм стало зрозуміло, що їхня система ППО в Криму не така надійна, а дірява", - пояснила Гуменюк.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України наголосила, що вдала операція ГУР в Криму навела страх в окупантів

"Після вдалої спецоперації ГУР в окупантів поки що не сформована суспільна думка щодо цих подій. Вони перелякані. Більше ніяких смайликів у своїх чатах вони не постять", - додала вона.

  • У тимчасово окупованому Криму в середу, 23 серпня, пролунали вибухи. Приліт був по військовому об’єкту на мисі Тарханкут, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму
Україна
Крим
російська армія
окупанти
ГУР
Кримський міст
Контрнаступ ЗСУ
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