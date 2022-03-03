Окупанти взяли в полон українського льотчика і під загрозою розправи змушують його висловлюватися на користь російської пропаганди, - ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.



"Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою. Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014-го року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв'ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ці записи будуть поширювати російські пропагандисти на телебаченні та у соцмережах. Відтак у ЗСУ закликають не вірити висловлюванням українського військового, адже вони озвучені не з його волі.



"Льотчик - наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації. Слова - НІ! Командування Повітряних Сил ЗСУ не має жодних сумнівів в патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів! Зробимо все можливе, аби повернути хлопця додому!" - передає пресслужба.





Нагадаємо, російські війська в Херсоні окупували телевежу та телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини й інформацію в місті.