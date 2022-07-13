Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Окупанти посилили в області роботу диверсійних розвідувальних заходів. ЗСУ майже щодня знищують російські ДРГ.

"Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні", - зауважив він.

Росіяни тиснуть не лише з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку. До підконтрольних ЗСУ населених пунктів Луганщини звідти далеко, проте це загрожує великим містам Донеччини, та може порушити чи вимусити перебудувати українські захисні укріплення. Сергій Гайдай зазначив, що таку небезпеку не можна виключати.

"Крім того, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці. Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари. Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів. 12 липня росіяни 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних помешкань", - наголосив очільник ОВА.

У ніч на 13 липня в тимчасово окупованому Росією Луганську прогриміла серія вибухів, на тлі яких розліталися російські боєприпаси.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb