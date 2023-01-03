Окупанти за добу здійснили 18 обстрілів з РСЗВ та 8 авіаударів по території України

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

У Генштабі розповіли, що противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.

Зазначається, що росіяни, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей, зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонщини.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, на інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.

обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

противник здійснив обстріли позицій наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.

противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

У вівторок, 3 січня, авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали 8 ударів по районах скупчення окупантів, а також уразили 2 пункти управління.

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