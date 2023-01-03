Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Окупанти за добу здійснили 18 обстрілів з РСЗВ та 8 авіаударів по території України

Окупанти за добу здійснили 18 обстрілів з РСЗВ та 8 авіаударів по території України

3 січня, 2023 вiвторок
18:52
війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

У вівторок, 3 січня, окупанти здійснили 8 авіаударів та 18 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли позиції наших військ з танків та артилерії в районах понад 25 населених пунктів на Запоріжжі та Херсонщині

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

У Генштабі розповіли, що противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.

Зазначається, що росіяни, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей, зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонщини.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, на інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

У вівторок, 3 січня, авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали 8 ударів по районах скупчення окупантів, а також уразили 2 пункти управління.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

окуповані території
окупанти
ракетний удар
Читайте також:
російські танки, окупанти, оркі
2 січня, 2023 понедiлок
В українській розвідці не виключають, що росіяни можуть піти у наступ одночасно з півночі та сходу
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
1 січня, 2023 неділя
Промова Зеленського для тих, хто до минулого року дивився Іронію судьби
Воїн ЗСУ в окопі читає книгу Тімоті Снайдера
3 січня, 2023 вiвторок
Понад 1 млн переглядів за кілька годин: історик Тімоті Снайдер виклав фото воїна ЗСУ в окопі за читанням його книги
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.53
    Продаж 42.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
3 січня
20:10
Огляд
Перемога України
Переможні новини 314-го дня війни: запуск українських супутників, знищення бази окупантів у Токмаку та плани приєднання України до "клубу багатих країн"  
20:08
ППО
Створити "купол" протиповітряної оборони над усією Україною найближчими роками фізично неможливо, - Повітряні сили
20:00
У деокупованій Балаклії запрацювала багатопрофільна лікарня, яку зруйнували загарбники
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Навіщо росіянам культ смерті?
19:55
поранений окупант
Надбагато поранених окупантів і їхня нетвереза поведінка: з окупованого Мелітополя тікають російські медики
19:37
Автогонщик і зірка YouTube Кен Блок загинув у США
У США загинув відомий автогонщик та зірка YouTube Кен Блок
19:27
Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині
Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині: ексагент ГРУ, праві екстремісти й "козаки"
19:17
Денис Шмигаль
Шмигаль: цьогоріч спрямуємо половину бюджету на ЗСУ і плануємо почати переговори про вступ до ЄС
19:16
Ексклюзив
перископи для військових
У Мукачеві місцеві жителі виготовляють для ЗСУ тактичні перископи з водопровідних пластикових труб, - волонтер Адаменко
19:14
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин пояснив неспроможність взяти Бахмут наявністю "500 ліній оборони" в місті
18:42
Скраплений газ. Ілюстративне зображення
До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого газу зі США
18:42
ЗСУ вдарили по районах скупчення окупантів та вразили два ворожі пункти управління
18:41
Військово-морські сили ліквідували міну на Одещині
18:38
Ексклюзив
храм УПЦ МП в Ірпені
78% українців вважають, що влада має втрутитися у діяльність УПЦ МП, - заступник директора КМІС
18:30
"Знести за першої ж нагоди": в Естонії хочуть прибрати ще два пам'ятники із радянською символікою
18:28
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Польща звернулася до керівництва ООН за підтримкою в питанні репарацій від Німеччини за Другу світову
18:14
SpaceX запустила на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30
SpaceX запустила на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30
18:07
Рауль Ганді
"Зміна географії": в Індії побоюються, що Китай вчинить з їх країною так, як Росія з Україною
18:06
OPINION
Олександр Вільчинський
У новітніх батиїв жодних шансів
17:35
Ексклюзив
Дмитро Васильєв
США бачать Україну партнером по формуванню нового світу, ми будемо одними із його лідерів, - політконсультант Васильєв
17:18
НАТО
НАТО має намір зробити внесок країн у бюджет Альянсу в розмірі 2% від ВВП обов'язковим
17:14
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:01
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
Інтернет під час відключень електрики: провайдерам з усіх областей передали батареї для живлення мереж
17:01
Українське зерно
Розкрадали мільйони гривень на експорті українського зерна: СБУ ліквідувала корупційну схему на митниці
16:59
Президент України Зеленський
"Маємо конкретні рішення": Зеленський обговорив із Ріші Сунаком оборонну співпрацю
16:52
Ексклюзив
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
РФ завершує підготовку мобілізованих, серед завдань - посилення оборони на Півдні та окупація Донеччини, - експерт Defense Express Рябих
16:47
Олександр Мамай
"Полюють на мою посаду": мер Полтави Мамай прокоментував підозру в розголошенні даних про військових
16:40
Олаф Шольц
Німеччина готова заарештувати російські активи на користь України, але за певних умов, - Bloomberg
16:35
Ексклюзив
ЗСУ Бахмут
Скоріш за все, росіяни будуть відводити війська від Бахмута, - військовий аналітик Гетьман
16:30
У підвалі відділку херсонської поліції виявили чергову катівню окупантів
16:23
Prozorro
Уряд тимчасово скасував аукціони на Prozorro через спричинені обстрілами відключення електрики
16:20
заморозки
"Зима триває": синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання, опади і заморозки
16:06
OPINION
Володимир Гевко
Чому перехід святкування Різдва є складним для українців
15:58
Володимир Зеленський
Поляки обрали Зеленського світовим політиком 2022 року, – опитування
15:40
обстріл Краматорськ
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську, є поранений
15:30
Допомагала перекидати в Україну військові ешелони РФ: у Херсоні затримали ексочільницю "філії росзалізниці"
15:19
Ексклюзив
Україна війна прапор
Коли закінчиться ця війна?
15:16
Ексклюзив
карта Бахмут
На Бахмут ворог кидає усі боєздатні сили, тривають запеклі бої, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
15:16
Єдиний. У Новий рік разом.
Стало відомо, скільки коштував бюджету новорічний концерт, який показали у телемарафоні
15:02
Потяг
Потяг Київ — Кишинів потрапив у топ залізничних маршрутів Європи на 2023 рік
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV