ЗСУ вдарили по районах скупчення окупантів та вразили два ворожі пункти управління

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за поточну добу уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження живої сили й військової техніки російських окупантів.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що потужний удар українських захисників по базі росіян у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області підірвав авторитет керівника Кремля Володимира Путіна.

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