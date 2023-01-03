ЗСУ вдарили по районах скупчення окупантів та вразили два ворожі пункти управління
У вівторок, 3 січня, авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали 8 ударів по районах скупчення окупантів, а також уразили 2 пункти управління
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Зазначається, що українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за поточну добу уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження живої сили й військової техніки російських окупантів.
- Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що потужний удар українських захисників по базі росіян у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області підірвав авторитет керівника Кремля Володимира Путіна.
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