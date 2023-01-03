Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Міноборони РФ хоч і визнало втрати, але намагається перекласти відповідальність за них на маріонеток з квазіреспубліки "ДНР". Ті своєю чергою заявляють, що в усьому винні солдати, які користувалися телефонами й тим самим дали змогу ЗСУ відслідкувати сигнали та чітко визначити координати для атаки.

"Водночас розпливчасте визнання російського МО удару викликало критику військового командування РФ", - мовиться у звіті ISW.

За словами фахівців, мілблогери, пов'язані з ПВК "Вагнер", наголошували, що російське військове командування полегшило українським силам можливість удару, тримаючи кілька сотень солдат в одному місці, а також назвали "брехнею" пояснення "ДНР" щодо використання мобільних телефонів.

Інші мілблогери стверджували, що командування було свідком подібних атак протягом останніх 11 місяців, але проявило "злочинну недбалість" і навіть не спробувало розосередити війська у Макіївці на менші групи в тилу.

В Інституті вивчення війни додають, що подібні військові невдачі дедалі більше будуть ускладнювати зусилля Путіна заспокоїти провоєнну спільноту та зберегти домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі.

"Диктатор вже доручив до 6 січня провести розслідування. Однак нездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії підривають його авторитет як військового лідера", - підсумували аналітики.

Нагадаємо, у новорічну ніч ЗСУ вдарили з HIMARS по казармі окупантів в Макіївці. У міноборони РФ стверджують, що втратили 63 військових.

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