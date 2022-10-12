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Окупанти захопили підприємство з унікальним обладнанням у Маріуполі й планують відновити виробництво

12 жовтня, 2022 середа
20:18
війна з Росією Окупанти захопили підприємство з унікальним обладнанням у Маріуполі й планують відновити виробництво

Росіяни незаконно захопили підприємство "ІНГАЗ" з унікальним обладнанням у Маріуполі й планують відновити виробництво неону

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в телеграмі.

Саме підприємство розповідає, що не зважаючи на плани росіян запустити виробництво, в них це навряд вийде. Частина унікального обладнання була викрадена ще в перші дні окупації міста, а те, що лишилось, перебуває в поганому стані, оскільки знаходиться під атмосферним впливом через пошкоджену будівлю підприємства. 

"Нараз основні виробничі приміщення мають пошкодження, отримані внаслідок обстрілів, тому вони зовсім не захищають обладнання від атмосферного впливу. Електропостачання досі не відновлене. Опалення також не передбачене. Всі ці фактори неминуче призведуть до кінцевого виходу обладнання з ладу", - пише "ІНГАЗ".

Керівництво підприємства виїхало на підконтрольні Україні території ще в березні й там відновили виробництво неону.  Будь-яку діяльність окупантів по відновленню виробництва в "ІНГАЗі" називають незаконною.

Мер Вадим Бойченко наголосив, що подібні російські економічні злочини,  як й військові, мають взяти до уваги міжнародна спільнота.

"Російські окупанти – це варвари, які порушують усі міжнародні закони та норми цивілізованого світу. Вони грабують людей та підприємства на окупованих територіях. Вивозять обладнання та навіть дитячі майданчики. Ведуть себе як рекетири з 90-х. Подібним діям повинні дати відповідну кваліфікацію та жорстко відповідати", - сказав Вадим Бойченко.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти вирішили відновити виробництво через "ім'я та репутацію "ІНГАЗу".

"Тому що ім'я та репутація "ІНГАЗу" дорожчі за обладнання, що залишилось в місті. Це гарантія для покупців. Тому назвавши своє лайно продукцією "ІНГАЗу" вони швидко зможуть викрасти долю ринку нашого підприємства.",- пише Андрющенко.

Він також наголошує на необхідності розголосу ситуації, що склалася.

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Маріуполь
окуповані території
окупанти
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