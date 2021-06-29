Окупанти запускали безпілотник та обстріляли українські позиції із забороненої зброї
У районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 29 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ
Про це передає прессцентр штабу ООС.
Біля Невельського та Красногорівки окупант вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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