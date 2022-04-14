Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині, поцілили у приватний будинок, – ОК "Північ"

Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Північ".



Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини із забороненого міжнародним правом озброєння. Сьогодні, 14 квітня, загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні.



"Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", – додають у повідомленні.

13 квітня близько 15-ї години до поліції Чернігівщини надійшло повідомлення про те, що поблизу села Нова Басань Ніжинського району на міні підірвався тракторист на тракторі з причепом.

Того ж дня на кордоні у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області з боку ворога лунали постріли зі стрілецької зброї та гранатометів, вони були неприцільні, в бік нашої прикордонної застави.