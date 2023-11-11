Окупанти заявили про атаку чотирьох БПЛА на Брянську область РФ: нібито спрацювала ППО

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

"Припинено спробу українських терористів зробити атаку за допомогою БПЛА. Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Стародубським муніципальним округом силами ППО", - йдеться у повідомленні.

За словами окупантів, постраждалих та руйнувань немає.