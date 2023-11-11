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Окупанти заявили про атаку чотирьох БПЛА на Брянську область РФ: нібито спрацювала ППО

11 листопада, 2023 субота
08:57
Війна з Росією Брянська область

Уранці суботи, 11 листопада, росіяни заявили, що над Брянською областю протиповітряна оборона начебто збила чотири українські безпілотники

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

"Припинено спробу українських терористів зробити атаку за допомогою БПЛА. Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Стародубським муніципальним округом силами ППО", - йдеться у повідомленні.

За словами окупантів, постраждалих та руйнувань немає. 

  • Водочас увечері 10 листопада та вночі 11 листопада російські терористи завдали ударів по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети. Українські сили ППО знищили 19 ворожих безпілотників.
Україна
Росія
ППО
безпілотник
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