Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами очільника окупаційної "адміністрації" Нової Каховки Володимира Леонтьєва, з Каховського водосховища почали скидати воду вниз на течії Дніпра, аби "мінімізувати збитки у разі руйнування ГЕС".

"ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи жодного дня з 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою. Рівень води нижче за течією зріс, відкрито всі затвори, відбувається попереднє скидання води", - сказав Леонтьєв.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ може підірвати Каховську ГЕС та затопити понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

22 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що росіяни хочуть підірвати дамбу на Каховській ГЕС, аби створити буферну зону між Херсонщиною та Кримом.

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