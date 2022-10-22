Окупанти заявили, що почали скидати з Каховського водосховища воду
Окупаційна влада на Херсонщині стверджує, що почала скидати з Каховського водосховища воду
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
За словами очільника окупаційної "адміністрації" Нової Каховки Володимира Леонтьєва, з Каховського водосховища почали скидати воду вниз на течії Дніпра, аби "мінімізувати збитки у разі руйнування ГЕС".
"ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи жодного дня з 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою. Рівень води нижче за течією зріс, відкрито всі затвори, відбувається попереднє скидання води", - сказав Леонтьєв.
- 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ може підірвати Каховську ГЕС та затопити понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
- 22 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що росіяни хочуть підірвати дамбу на Каховській ГЕС, аби створити буферну зону між Херсонщиною та Кримом.
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