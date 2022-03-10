Окупанти здійснюють авіаобстріл Маріуполя

Про це повідомили в міськраді.



Російські бомби влучають у житлові будинки, будівлю Приазовського державного технічного університету в центрі Маріуполя. Також окупанти бомбардували район Драматичного театру.



Інформацію щодо постраждалих уточнюють. У міськраді наголосили, що війська РФ цілеспрямовано обстрілюють мирних мешканців.

Нагадаємо, 9 березня РФ здійснила авіаудар по лікарні й пологовому в Маріуполі, унаслідок якого загинуло троє людей, зокрема одна дитина. Авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

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