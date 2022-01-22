Окупанти зібрали мітинг в Донецьку

Подробиці із посиланням на український блог Donetchanyn, який постійно відстежує ситуацію в ОРДО, наводить Еспресо.TV.



Захід проходить на мікрорайоні Боссе.



"Зібрали мітинг скорботи на Боссе і розповідають про "жахливий теракт ЗСУ", хоча за стільки років народ вже розібрався в ситуації", - зазначається у повідомленні.22 січня 2015 року російськими найманцями з терористичного угрупування "ДНР" в Донецьку було здійснено терористичний акт.Під час внутрішніх розбірок проросійських бойовиків під мінометний обстріл потрапила зупинка "Донміськмаш" на Боссе. Як наслідок, загинуло 8 осіб, 13 отримали поранення.Окупаційна адміністрація звинуватила у всьому ЗСУ, але досі не змогла навести правдоподібного пояснення.Щороку окупанти проводять на місці трагедії пропагандистські заходи.