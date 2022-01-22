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Окупанти зібрали мітинг в Донецьку

22 січня, 2022 субота
10:00
війна з Росією

Сьогодні, 22 січня 2022 року, у тимчасово загарбаному російською армією українському місті Донецьк окупаційна адміністрація влаштувала так званий "мітинг скорботи"

Подробиці із посиланням на український блог Donetchanyn, який постійно відстежує ситуацію в ОРДО, наводить Еспресо.TV.

Захід проходить на мікрорайоні Боссе.
 



"Зібрали мітинг скорботи на Боссе і розповідають про "жахливий теракт ЗСУ", хоча за стільки років народ вже розібрався в ситуації", - зазначається у повідомленні.

Довідка

22 січня 2015 року російськими найманцями з терористичного угрупування "ДНР" в Донецьку було здійснено терористичний акт.

Під час внутрішніх розбірок проросійських бойовиків під мінометний обстріл потрапила зупинка "Донміськмаш" на Боссе. Як наслідок, загинуло 8 осіб, 13 отримали поранення.

Окупаційна адміністрація звинуватила у всьому ЗСУ, але досі не змогла навести правдоподібного пояснення.

Щороку окупанти проводять на місці трагедії пропагандистські заходи.


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