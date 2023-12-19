Окупанти змінили тактику атак на Авдіївку, - начальник міської ВА Барабаш
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти почали сконцентровувати особовий склад та техніку для атак на окремо обраних напрямках біля міста
Про це він розповів в етері Еспресо
"Докорінно ситуація на Авдіївському напрямку не змінилась. Противник продовжує тиснути на нашу лінію оборону. Проте, окупанти дещо змінили свою тактику. Якщо раніше окупанти намагались тиснути одночасно на нашу лінію оборону по всьому напрямку, то зараз вони концентруються на поодиноких напрямках. Туди вони женуть техніку та особовий склад. Таким чином вони намагаються прорвати лінію оборони наших підрозділів”, - розповів Барабаш.
За словами Барабаша, окупанти намагаються активно застосовувати техніку для атак на позиції ЗСУ.
"Така тактика нічого не змінює. Наші хлопці все відбивають та зупиняють противника. Всі ті колони, які вони кинуть на штурми наших позицій, успішно знищуються. Річ у тому, що не дивлячись на погодні умови, окупанти все ж намагаються використовувати техніку для наступальних дій", - додав він.
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