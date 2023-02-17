Про це речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський сказав 17 лютого в ефірі телемарафону.

"Ворог дещо змінив свою тактику на цьому напрямку, він перестав уночі атакувати наші позиції. За останні 2 дні чисельність штурмових дій на цьому напрямку коливається від трьох до чотирьох", - розповів полковник ЗСУ.

"Раніше він (противник, - ред.) вів турбуючий вогонь, постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи. На сьогодні спостерігається дещо інша тактика: вночі вони намагаються відновлюватись, поновлювати резерви, особовий склад", - додав він.

Водночас удень, за словами Дмитрашківського, ворог активно застосовує артилерію та авіацію, а також штурмові дії, яких днем раніше в районі Вугледара та Мар’їнки було 16.