Окупанти змінили тактику в боях за Вугледар: полковник ЗСУ розкрив деталі
Російські окупанти припинили нічні атаки на Вугледар Донецької області і тепер використовують цей час для відновлення сил і підтягування резервів
Про це речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський сказав 17 лютого в ефірі телемарафону.
"Ворог дещо змінив свою тактику на цьому напрямку, він перестав уночі атакувати наші позиції. За останні 2 дні чисельність штурмових дій на цьому напрямку коливається від трьох до чотирьох", - розповів полковник ЗСУ.
"Раніше він (противник, - ред.) вів турбуючий вогонь, постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи. На сьогодні спостерігається дещо інша тактика: вночі вони намагаються відновлюватись, поновлювати резерви, особовий склад", - додав він.
Водночас удень, за словами Дмитрашківського, ворог активно застосовує артилерію та авіацію, а також штурмові дії, яких днем раніше в районі Вугледара та Мар’їнки було 16.
- 13 лютого військовий експерт Сергій Кузан в ефірі Еспресо розповів, що головною метою російських атак на місто Вугледар є намагання вийти в тил Донецькому угрупованню військ ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе