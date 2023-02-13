Мета атак окупантів на Вугледар - зайти в тил Донецькому угрупованню військ ЗСУ, - військовий експерт Кузан
Військовий експерт Сергій Кузан розповів, що головною метою російських атак на місто Вугледар є намагання вийти в тил Донецькому угрупованню військ ЗСУ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Дійсно, морська піхота Тихоокеанського флоту РФ зазнала величезних втрат під Вугледаром. Такі втрати росіян зумовлені звісно традиційним бездарним командуванням армії РФ. Вони пробували наступати на Вугледар колонами бронетехніки. Проте ці ділянки є давно заміновані та пристріляні нашою артилерією", - пояснив Кузан.
Експерт наголосив, що противнику не вдасться зайти в тил Донецькому угрупованню військ ЗСУ
"Росіяни під Вугледаром кидали свою техніку та тікали. Є дуже багато полонених окупантів. Однак говорити про знищення підрозділів, які наступали на Вугледар поки зарано. Оскільки росіяни часто відновлюють свої втрати в підрозділах мобілізованими. Мета їхньої атаки на Вугледар цілком зрозуміла. Вони намагаються захопити Вугледар та вийти в тил нашому угрупованню військ на Донеччині. Проте всі ці спроби росіян є марними", - додав він.
- 12 лютого аналітики Інституту вивчення війни ствердили, що повідомлення про тактичні невдачі військ РФ навколо Вугледара ще більше послабили віру росіян у їхню здатність почати масштабну наступальну операцію
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