Окупанти знищили опорну школу на Донеччині
Російські загарбники обстріляли опорну школу в Очеретиному Донецької області. У ній навчалося 353 учні до повномасштабного вторгнення
Про це інформує в телеграмі очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Росіяни знищили ще одну школу на Донеччині - цього разу опорну школу в Очеретиному. Чотири роки тому школа відкрилась після капітального ремонту", - йдеться в повідомленні.
Нині на Донеччині рашисти вже зруйнували 27 шкіл, ще 248 - пошкодили.
"Це війна проти українства як такого, і руйнування шкіл - один із чисельних методів, якими росіяни прагнуть досягнути своєї мети. Але ми переможемо і все відбудуємо!" - написав Кириленко.
До початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну тут навчалися 353 учні.
- За минулу добу, 3 серпня, морські піхотинці знищили бойову броньовану машину та 20 російських загарбників.
- Таокж 3 серпня на Донеччині росіяни вбили 3 мирних мешканців, і ще 5 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі невідома.
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