Про це інформують в телеграмі Військово-морські сили Збройних сил України.

"Українські захисники військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України продовжують в складі угруповань тримати оборону на займаних рубежах. Так, протягом вчорашньої доби, 3 серпня, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 20 осіб живої сили ворога та одну бойову броньовану машину", - йдеться в повідомленні.

Лише від українських артилерійських підрозділів армія РФ втратила понад 10 окупантів.

Бійці ВМС працюють на ураження артилерійських взводів противника, аби подавити та виснажити російських окупантів.

На Донеччині бійці 81-ї аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували групу російських загарбників.

За день, 3 серпня, українські захисники знищили 2 склади з боєкомплектами росіян, 2 бази і 1 нафтобазу на тимчасово окупованих територіях.

У Херсонській області артилерія Збройних сил України підбила танк армії РФ, а на Донеччині - знищили два БМП-2, танк і взяли трьох полонених.

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували військову техніку російських загарбників поблизу кордонів з РФ.

Українські військові показали, як знищили російські боєкомплекти й окупантів із протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

2 серпня українські захисники показали, як знищили російську техніку та склад із боєприпасами на Півдні.

31 липня ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 росіян.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb