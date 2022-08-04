Воїни ВМС на Донеччині за добу знищили броньовану машину та 20 окупантів
За минулу добу, 3 серпня, морські піхотинці знищили бойову броньовану машину та 20 російських загарбників
Про це інформують в телеграмі Військово-морські сили Збройних сил України.
"Українські захисники військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України продовжують в складі угруповань тримати оборону на займаних рубежах. Так, протягом вчорашньої доби, 3 серпня, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 20 осіб живої сили ворога та одну бойову броньовану машину", - йдеться в повідомленні.
Лише від українських артилерійських підрозділів армія РФ втратила понад 10 окупантів.
Бійці ВМС працюють на ураження артилерійських взводів противника, аби подавити та виснажити російських окупантів.
- На Донеччині бійці 81-ї аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували групу російських загарбників.
- За день, 3 серпня, українські захисники знищили 2 склади з боєкомплектами росіян, 2 бази і 1 нафтобазу на тимчасово окупованих територіях.
- У Херсонській області артилерія Збройних сил України підбила танк армії РФ, а на Донеччині - знищили два БМП-2, танк і взяли трьох полонених.
- Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували військову техніку російських загарбників поблизу кордонів з РФ.
- Українські військові показали, як знищили російські боєкомплекти й окупантів із протитанкового ракетного комплексу "Стугна".
- 2 серпня українські захисники показали, як знищили російську техніку та склад із боєприпасами на Півдні.
- 31 липня ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 росіян.
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