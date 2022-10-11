Окупанти знову атакували Ладижинську ТЕС, є постраждалі, – ДТЕК

Про це повідомили у фейсбук на сторінці ДТЕК.

"Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок ударів ворога постраждало шість людей, їм надали меддопомогу та ушпиталили.

Повідомляється, що серед поранених працівників підприємства немає.

"В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення", - додали в пресслужбі.

Вранці 11 жовтня 2 дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

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