Окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини, багато населених пунктів без світла
У вівторок, 11 жовтня, росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах Дніпропетровщини, багато населених пунктів без світла
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у своєму телеграмі.
Він розповів, що через серйозні руйнування в області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, аби могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.
"Прошу усіх заощаджувати електрику", - пише Резніченко.
Наразі рятувальники ліквідують наслідки прильотів, енергетики відновлюють обладнання та утримують роботу системи.
- 10 жовтня росіяни випустили по Дніпропетровщині понад десять ракет: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
- У ніч на 11 жовтня окупанти гатили по трьох районах Дніпропетровської області з "градів", "ураганів", "торнадо-с" і важкої артилерії: понівечено будинки, лінію електропередачі й газопровід.
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