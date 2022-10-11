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Окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини, багато населених пунктів без світла

11 жовтня, 2022 вiвторок
14:35
війна з Росією Окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини

У вівторок, 11 жовтня, росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах Дніпропетровщини, багато населених пунктів без світла

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у своєму телеграмі.

Він розповів, що через серйозні руйнування в області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, аби могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.

"Прошу усіх заощаджувати електрику", - пише Резніченко.

Наразі рятувальники ліквідують наслідки прильотів, енергетики відновлюють обладнання та утримують роботу системи. 

  • 10 жовтня росіяни випустили по Дніпропетровщині понад десять ракет: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
  • У ніч на 11 жовтня окупанти гатили по трьох районах Дніпропетровської області з "градів", "ураганів", "торнадо-с" і важкої артилерії: понівечено будинки, лінію електропередачі й газопровід.

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