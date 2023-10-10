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Головна Війна з Росією Окупанти зранку обстріляли Харківщину: постраждали троє цивільних

Окупанти зранку обстріляли Харківщину: постраждали троє цивільних

10 жовтня, 2023 вiвторок
09:14
Війна з Росією Харківщина обстріл

Уранці вівторка, 10 жовтня, російська армія завдала ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Від ворожої атаки поранення отримали 3 мешканців

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту ракетою С-300. 

Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби.

  • У ніч на 10 жовтня з Чорного моря у південному та східному напрямках вилітали декілька груп "шахедів", також була активною ворожа авіація. Зокрема, на Одещині вночі зафіксували влучання по логістичній інфраструктурі. Минулося без постраждалих.
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
ракетний удар
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