Окупанти зранку обстріляли Харківщину: постраждали троє цивільних
Уранці вівторка, 10 жовтня, російська армія завдала ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Від ворожої атаки поранення отримали 3 мешканців
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту ракетою С-300.
Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби.
- У ніч на 10 жовтня з Чорного моря у південному та східному напрямках вилітали декілька груп "шахедів", також була активною ворожа авіація. Зокрема, на Одещині вночі зафіксували влучання по логістичній інфраструктурі. Минулося без постраждалих.
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