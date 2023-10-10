Окупанти зранку обстріляли Харківщину: постраждали троє цивільних

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту ракетою С-300.

Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби.