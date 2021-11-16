Окупанти зруйнували житловий будинок у Мар'їнці, обстріл вели з мінометів

Про це повідомляє штаб ООС.



"16 листопада, в період з 07:50 до 08:20 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Мар'їнка із застосуванням мінометів калібру 82 мм. Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Трудівське, було зафіксовано влучання 13 мін. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилегла територія за адресою с. Мар’їнка, вул. Прокоф’єва, 236", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що від лінії розмежування відстань зони влучань становить 600 м, що свідчить про навмисний обстріл збройними формуваннями РФ житлової забудови.



Усі факти встановила та задокументувала група спостерігачів української сторони СЦКК (Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін - ред.).



Матеріали передали до Донецької обласної прокуратури, щоб розпочати досудове слідство за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни).



"Українська сторона СЦКК підкреслює, що такий факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей, а також режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А головне - свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення", - йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, російські окупаційні війська від початку доби 16 листопада дев’ять разів порушили режим "тиші", використали заборонене Мінськими угодами озброєння та поранили українського військового.