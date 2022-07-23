Окупанти звозять на Херсонщину боєприпаси під виглядом "гуманітарної допомоги", - розвідка

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України у Telegram.

Наразі російські військові доставляють боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії "Єдина Росія", повідомляє розвідка. Доставлені боєприпаси складають в цивільних будівлях.

Також ГУР повідомило, що окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів.

"Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час", - йдется у пості.

Після ударів ЗСУ периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за прилеглими приватними та багатоповерховими будинками.

"У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою", - зазначає ГУР.

9 липня стало відомо, що у Маріуполі загарбники роздають "гуманітарну допомогу" від керівної партії РФ "Єдина Росія" запліснявілим хлібом і лопатами.

Окрім того, станом на 23 липня росіяни мінують узбережжя річки Інгулець та готуються до контрнаступу Збройних сил України на Півдні.

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