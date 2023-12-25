Окупаційна влада розробила план "промивання мізків" на 2024 рік для мешканців ТОТ, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях продовжується робота пропагандистської машини Кремля. Ворог розробив план лекцій на 2024 рік для місцевих мешканців у фейкових навчальних закладах
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У Центрі нацспротиву зазначають, що на тимчасово окупованій території Луганщини Росія формує склад підконтрольних лекторів для місцевого осередку товариства "Знання". Головною метою цієї пропагандистської структури, яка існувала ще з часів СРСР, є промивання мізків працівників та студентів регіону.
Так, окупанти організовують лекції, відвідування яких є примусовим. На так званих "уроках" агітатори розповідають викривлену історію та пропагують велич Росії та її лідерів у кращих традиціях тоталітаризму.
Окупаційна адміністрація вже розробила план “лекцій” на 2024 рік у фейкових навчальних закладах. Особливу увагу колаборанти планують приділяти саме промиванню мізків молоді та дітей.
- 19 грудня стало відомо, що працівники Слідчого комітету РФ у тимчасово окупованому Луганську проводять "патріотичні бесіди" з учнями окупаційного навчально-виховного комплексу ім. космонавта Г. Т. Берегового.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе