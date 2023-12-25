Окупаційна влада розробила план "промивання мізків" на 2024 рік для мешканців ТОТ, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Центрі нацспротиву зазначають, що на тимчасово окупованій території Луганщини Росія формує склад підконтрольних лекторів для місцевого осередку товариства "Знання". Головною метою цієї пропагандистської структури, яка існувала ще з часів СРСР, є промивання мізків працівників та студентів регіону.

Так, окупанти організовують лекції, відвідування яких є примусовим. На так званих "уроках" агітатори розповідають викривлену історію та пропагують велич Росії та її лідерів у кращих традиціях тоталітаризму.

Окупаційна адміністрація вже розробила план “лекцій” на 2024 рік у фейкових навчальних закладах. Особливу увагу колаборанти планують приділяти саме промиванню мізків молоді та дітей.