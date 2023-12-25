Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупаційна влада розробила план "промивання мізків" на 2024 рік для мешканців ТОТ, - ЦНС

Окупаційна влада розробила план "промивання мізків" на 2024 рік для мешканців ТОТ, - ЦНС

25 грудня, 2023 понедiлок
07:46
Війна з Росією На фото: Центри превдонавчання на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях продовжується робота пропагандистської машини Кремля. Ворог розробив план лекцій на 2024 рік для місцевих мешканців у фейкових навчальних закладах

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Центрі нацспротиву зазначають, що на тимчасово окупованій території Луганщини Росія формує склад підконтрольних лекторів для місцевого осередку товариства "Знання". Головною метою цієї пропагандистської структури, яка існувала ще з часів СРСР,  є промивання мізків працівників та студентів регіону.

Так, окупанти організовують лекції, відвідування яких є примусовим. На так званих "уроках" агітатори розповідають викривлену історію та пропагують велич Росії та її лідерів у кращих традиціях тоталітаризму.

Окупаційна адміністрація вже розробила план “лекцій” на 2024 рік у фейкових навчальних закладах. Особливу увагу колаборанти планують приділяти саме промиванню мізків молоді та дітей.

  • 19 грудня стало відомо, що працівники Слідчого комітету РФ у тимчасово окупованому Луганську проводять "патріотичні бесіди" з учнями окупаційного навчально-виховного комплексу ім. космонавта Г. Т. Берегового.

Україна
Росія
Луганщина
окуповані території
пропаганда
Читайте також:
Путін: "Вона потонула"
23 грудня, 2023 субота
Дипломат Огризко: Путін може заморозити "конфлікт", щоб заспокоїти ситуацію у РФ
Ентоні Джошуа
24 грудня, 2023 неділя
Джошуа здобув дострокову перемогу над Валліном, а Вайлдер програв Паркеру: як пройшов вечір боксу в СА
Війна. Руки солдата
24 грудня, 2023 неділя
Доки точиться війна, буде не демобілізація, а відпочинок і часткове звільнення, - Умєров
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 грудня
08:10
OPINION
Митрополит Епіфаній
Ми вшановуємо неодмінну перемогу добра і світла над злом і темрявою
08:08
Су-34
В ISW назвали причину зменшення використання Росією планерних бомб й авіаударів на півдні України
07:36
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 66 боєзіткнень, Сили оборони відбили 65 атак на п'яти напрямках, - Генштаб
07:04
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу спростував думку про те, що США впливають на військові операції Ізраїлю
07:00
OPINION
Віталій Портников
Росією керуватиме двійник Путіна? Колонка Віталія Портникова
06:38
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Путін намагається зобразити себе милосердним лідером в інсценованій бесіді з військовими, - ISW
2023, неділя
24 грудня
23:32
Супільство
У Празі сталася пожежа у хостелі: загинула людина, 17 поранених
23:19
Севморпуть
У Мурманську загорівся російський атомний криголам-контейнеровоз
23:06
Іран
Іран отримав нові крилаті ракети з радіусом дії 1000 км
22:56
Оновлено
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Сербська поліція зупинила штурм міськради Белграда опозицією. Вучич погрожує "головорізам" арештами
22:45
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Армія РФ гатила по Чорнобаївці: загинула 37-річна жінка
22:34
ворожий Су-34
На Маріупольському напрямку ЗСУ збили російський літак Су-34
22:31
Оновлено
повітряна тривога
Росіяни запустили ударні БПЛА й ракети у бік Кропивницького та Одеси
22:27
Морський дрон "Мамай"
"Українського виробництва": СБУ розповіла про ще один свій морський дрон "Мамай"
22:14
обов'язкова евакуація дітей
На Сумщині повністю евакуювали жителів 19 прикордонних населених пунктів, на Харківщині через обстріли знелюдніли 5 прикордонних сіл
21:46
Горловка
В окупованій Горлівці після прильоту палає торгівельний центр
21:18
Ілюстративне фото
В окупованому Токмаку та Маріуполі ввечері пролунали вибухи
20:43
Ізраїль танк
Ізраїль посилив наступ на півдні Гази: тривають бої за місто Хан-Юніс
20:23
Ніно Катамадзе
Ніно Катамадзе заявила, що проросійська влада Грузії заборонила її виступи на Новий рік
20:18
Донеччина
Окупанти обстріляли Очеретине і Нью-Йорк на Донеччині: троє поранених
20:17
Огляд
ЗРК Patriot
Знищені СУ-34 та атака на підрозділи ФСБ в тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало цього тижня
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
Загрібати жар чужими руками
20:00
Інтерв’ю
Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук
Голова УГКЦ: Ми маємо досвід повернення до джерел київського християнства і хочемо поділитися ним із православними братами
19:58
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Залужний на Різдво просить вшанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч"
19:34
Протягом доби росіяни 23 рази атакували українські позиції на лівобережжі Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
19:02
Інтерв’ю
Деніел Фрід
Ця війна точно не закінчиться парадом Путіна на Хрещатику, - американський чиновник Фрід
18:46
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
У Молдові пройде референдум щодо членства в ЄС, а Санду піде на другий президентський термін
18:19
Інтерв’ю
Ярослав Кендзьор
Заслуга Чорновола і його "Українського вісника" є унікальною у розвалі СРСР, - Кендзьор
18:13
САУ Ceasar виробництва Франції
Артилеристи ЗСУ при веденні вогню із САУ Ceasar послуговуватимуться ШІ
18:07
OPINION
Оксана Забужко
Празький стрілець і "русскій мір"
17:42
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Наша спільна молитва сьогодні за нашу перемогу, за нашу Україну: Зеленський виступив з різдвяним привітанням
17:11
діти, злочини росії
З окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей: 8-річного хлопчика та двох 18-річних братів
17:03
Огляд
Switchblade
Що таке Switchblade 600: все, що варто знати про американські дрони, які знищують російські танки на фронті
17:00
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Довгі вагання США і Європи окриляють Путіна на нові перемоги, - Фейгін
16:52
Ексклюзив
путін
Путіну потрібне заморожування війни, щоб підготуватись до захоплення більшої частини України, - аналітик Умланд
16:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 грудня: скільки коштують долар та євро
16:36
НАТО Росія
"Захід готується до війни з Росією": експерт Козій пояснив, чому Україну не підштовхуватимуть до заморожування бойових дій
16:14
Волонтерка Дана Ярова у випуску "Playboy Україна" за січень 2024 року
"Playboy Україна" розмістив на обкладинці фото волонтерки Дани Ярової та випустив благодійний календар із жінками з ЗСУ 
16:00
OPINION
Борислав Береза
Крадіжки на снарядах. У розслідуванні — знайомі обличчя
15:59
запуск SpaceX Starship
SpaceX вивела на орбіту два німецькі військові супутники
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV