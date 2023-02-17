Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку дрона на Балаклавську ТЕС
Так званий губернатор тимчасово захопленого Севастополя повідомив про "збиття безпілотника" поблизу Балаклавської електростанції
Про це "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграмі.
"Сьогодні уранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень немає, станція працює в штатному режимі", - ствердив він.
Так званий голова Севастополя звинуватив Україну в "спробі завдати удару по важливих для міста об'єктах".
- Нагадаємо, у четвер, 16 лютого, на окупованому Росією березі Каховського водосховища піднявся великий стовп диму, ймовірно, внаслідок масштабного вибуху.
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