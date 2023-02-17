Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку дрона на Балаклавську ТЕС

Про це "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграмі.

"Сьогодні уранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень немає, станція працює в штатному режимі", - ствердив він.

Так званий голова Севастополя звинуватив Україну в "спробі завдати удару по важливих для міста об'єктах".