"Олександрія" перемогла "Колос" в УПЛ
У 5-му турі чемпіонату України з футболу "Олександрія" перемогла "Колос"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі був забитий лише один гол. На 51-й хвилині захисник Владислав Бабогло відкрив рахунок у зустрічі і приніс "Олександрії" перемогу на виїзді.
"Олександрія" піднялась на шосту позицію і має 10 очок. У "Десни", яка очолює таблицю, 12 балів, але 1 матч у запасі. "Колос" йде дев'ятим і відстає від "Олександрії" на 5 очок.
Українська Прем'єр-ліга
5-й тур
"Колос" - "Олександрія" 0:1
Гол: Бабогло, 51
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