"Олександрія" перемогла "Колос" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У матчі був забитий лише один гол. На 51-й хвилині захисник Владислав Бабогло відкрив рахунок у зустрічі і приніс "Олександрії" перемогу на виїзді.



"Олександрія" піднялась на шосту позицію і має 10 очок. У "Десни", яка очолює таблицю, 12 балів, але 1 матч у запасі. "Колос" йде дев'ятим і відстає від "Олександрії" на 5 очок.



Українська Прем'єр-ліга



5-й тур

22 серпняБабогло, 51

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