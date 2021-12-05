"Олександрія" розгромила "Минай" в чемпіонаті України
У 17-му турі чемпіонату України з футболу "Олександрія" на своєму полі перемогла "Минай"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Олександрію" на 27-й хвилині вивів вперед Клаудіо Спінеллі. Ще в першому таймі перевагу господарів поля збільшив Максим Третяков.
До розгромного рахунок наприкцні матчу довів Каспрас Дубра.
"Олександрія" перемогла "Минай" 3:0, набрала 26 очок та вийшла на шосте місце. "Минай" з 10 пунктами опустився у зону вильоту - на 15-ту позицію.
Чемпіонат України
17-й тур
5 грудня
"Олександрія" - "Минай" 3:0
Голи: Спінеллі, 27, Третяков, 36, Дубра, 84
- Нагадаємо, 3 грудня у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України "Шахтар" розгромив "Львів" з рахунком 6:1.
- 4 грудня "Динамо" перемогло у Луцьку "Верес".
- Також у суботу "Ворскла" у меншості зіграла внічию з "Рухом" у Львові.
- 5 грудня "Зоря" здолала вдома "Інгулець" та вийшла на третє місце в турнірній таблиці.
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