"Олександрія" розгромила "Минай" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Олександрію" на 27-й хвилині вивів вперед Клаудіо Спінеллі. Ще в першому таймі перевагу господарів поля збільшив Максим Третяков.

До розгромного рахунок наприкцні матчу довів Каспрас Дубра.

"Олександрія" перемогла "Минай" 3:0, набрала 26 очок та вийшла на шосте місце. "Минай" з 10 пунктами опустився у зону вильоту - на 15-ту позицію.

Чемпіонат України

17-й тур

5 грудня

"Олександрія" - "Минай" 3:0

Голи: Спінеллі, 27, Третяков, 36, Дубра, 84

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