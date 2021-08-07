Олімпіада-2020: Українка Старікова пробилася до півфіналу в спринті у велотреку

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому чвертьфінальному заїзді Олена Старікова випередила Лею Фріндріх з Німеччини на 0,001 сек. У другому - українка поступилася з відставанням 0,018 сек. Але у третьому, вирішальному, заїзді Старікова випередила Фріндріх на 0,019 сек та вийшла до 1/2 фіналу.

Вирішальні заїзди відбудуться 8 серпня, у заключний день Олімпійських ігор у Токіо.

За 15 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 16 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Срібло та бронзу виграла веслувальниця Людмила Лузан - вона стала третьою на дистанції 200 м на каное-одиночці, та фінішувала другою на дистанції 500 м з Анастасією Четвериковою. Боксер Олександр Хижняк отримав срібло у вазі до 75 кг.

В карате Анжеліка Терлюга посіла друге місце у категорії до 55 кг, а Станіслав Горуна став третім у вазі до 75 кг. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, 5 серпня Олена Старікова стала четвертою у кейріні.

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