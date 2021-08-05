Українка Старікова зупинилася за крок від медалі Олімпіади-2020 у велотреку

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У кейріні до фінального заїзду за участю шести найсильніших велогонщиць світу в цій дисципліні пробилися одразу дві українки - Ірина Старікова та Любов Басова. Вони виступали у одному півфіналі, в якому Старікова фінішувала першою, а Басова - третьою.

У фіналі Старікова фінішувала четвертою, Басова стала шостою. Золото здобула нідерландка Шанне Браспеннікс, срібло у новозеландки Елісс Ендрюс, бронзу отримала канадійка Лорін Жене.



За 13 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 12 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.

Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.

Нагадаємо, 5 серпня українка Людмила Лузан виграла бронзову медаль у веслуванні на каное на дистанції 200 м.

Також у четвер український боксер Олександр Хижняк переміг у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо філіппінця Еуміра Марсіаля.

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