Український боксер Хижняк у запеклому бою вийшов до фіналу Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За вихід до фіналу Олімпіади-2020 у категорії до 75 кг Олександр Хижняк сперечався з Еуміром Марсіалем з Філіппінів.



Боксери активно розпочали поєдинок та влаштували жорсткий розмін ударами, а у філіппінця після першого раунду з'явилося розсічення. Попри це, саме Марсіаль захопив у суддів лідерство за очками.У другому раунді Хижняк додав у активності, але три з п'яти суддів знову віддали первагу філіппінцю.Українець переламав хід поєдинку у вирішальній трихвилинці, в якій йому перевагу віддали усі судді. У підсумку Хижняк переміг Марсіаля роздільним рішенням - 3:2, вийшов до фіналу та гарантував Україні щонайменше срібло.

Фінальний бій у категорії до 75 кг відбудеться 7 серпня.

У 1/8 фіналу Олександр Хижняк переміг японця Юіто Морівакі - 5:0, а у чвертьфіналі виграв у роздільним рішенням суддів у домініканця Еурі Мартінеса - 4:1.

За 13 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 12 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.

Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.