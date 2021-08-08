Олімпіада-2020: Українка Старікова виграла срібло у заключний день Ігор у Токіо
Українка Олена Старікова здобула срібло у спринті у велотреці на Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У заключний день Олімпіади Олена Старікова у півфіналі перемогла Вай Цзе Лі з Гонконгу - 2:0.
У фіналі українка змагалася зі світовою рекордсменкою Келсі Мітчелл з Канади та поступилася в обох заїздах - 0:2.
Олена Старікова здобула срібло та виграла для України 19-ту медаль Олімпійських ігор у Токіо.
Золото нашій національній команді у категорії до 87 кг приніс борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Срібло та бронзу виграла веслувальниця Людмила Лузан - вона стала третьою на дистанції 200 м на каное-одиночці, та фінішувала другою на дистанції 500 м з Анастасією Четвериковою. Боксер Олександр Хижняк отримав срібло у вазі до 75 кг.
В карате Анжеліка Терлюга посіла друге місце у категорії до 55 кг, а Станіслав Горуна став третім у вазі до 75 кг. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли легкоатлетка Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Марта Федіна і Анастасія Савчук серед дуетів у артистичному плаванні, які також стали третіми у складі збірної Україниу групових вправах.
- Нагадаємо, 7 серпня українська велогонщиця Олена Старікова вийшла до півфінального заїзду у спринті на Олімпійських іграх у Токіо.
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